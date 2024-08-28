Аргентинский журналист Матиас Мачадо специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке атаки питерского «Зенита» Лусиано Гонду. Он перешёл в новый клуб из «Аргентинос Хуниорс».

«Зенит» сделал хороший выбор, Лусиану очень сильный футболист. Он отлично умеет забивать, здорово играет головой, может создать момент для партнера. Если нужно, Гонду может отходить на фланг. Гонду играл и забивал за Аргентину на Олимпиаде, это тоже говорит об его статусе. У него хорошие перспективы, думаю через пару лет «Зенит» выгодно его продаст в Европу», - сказал Мачадо нашему корреспонденту.

Ранее о сделке «Зенита» по Гонду высказался агент Лусиано.