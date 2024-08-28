В «Зените» опровергли слова Черданцева о «скором объявлении Соболева»

Вечером среды во время эфира поединка между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» в Кубке России комментатор матча Георгий Черданцев поделился инсайдерской информацией. Он сказал, что питерцы в 21:00 могут объявить о переходе из «Спартака» Александра Соболева.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев кратко опроверг слова Черданцева.

«Есть тут доля правды? Нет», - сказал Медведев Sport24.

Напомним, что Соболев уже как несколько недель отстранён от тренировок в «Спартаке». «Зенит» на днях подписал молодого аргентинского форварда Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс».

Черданцев: «Зенит» может объявить о переходе Соболева в ближайший час»