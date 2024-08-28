Дюпин: «Я на сто процентов доволен переходом в «Краснодар»

Опытный вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин высказался о своём летнем переходе в стан южан.

«Топовый клуб, хорошая атмосфера. Я на сто процентов доволен, что сюда перешёл, поэтому с партнерами, персоналом, тренерским штабом отличные отношения», - рассказывает Дюпин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» остаётся командой, которая в этом сезоне пока не проигрывает, если брать только матч Российской премьер-лиги и Кубка России.

Вечером среды «быки» сыграли в гостях в рамках Кубка с «Пари НН» и оформили очередную победу, она оказалась уже пятой подряд для коллектива Мурада Мусаева.