Ташуев: «Локомотив» — интересный проект, Галактионов хорошо работает»

Российский тренер Сергей Ташуев назвал коллектив из Российской премьер-лиги, который приятно удивил его на старте сезона. Им оказался, что не удивительно, лидер турнирной таблицы – «Локомотив».

«Приятно удивляет «Локомотив». Команда играет с молодыми ребятами, футболисты прогрессируют и растут — это важно. Интересный проект, Галактионов хорошо работает. Пока они – ярчайшее впечатление за шесть туров», - приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, что у «Локо» 15 очков по итогу шести прошедших туров. Но в туре седьмом «железнодорожников» ждёт серьёзное испытание встречей с непобедимым в РПЛ и Кубке России в этом сезоне «Краснодаром».