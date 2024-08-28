Питерский «Зенит» может объявить о переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в ближайший час, в 21:00 по московскому времени. Такой информацией поделился в прямом эфире матча «Динамо» - «Крылья Советов» комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Напомним, что Соболев уже как несколько недель отстранён от тренировок в «Спартаке», нападающего всё лето слухи связывают с переходом в питерский клуб. Ранее на текущей неделе «Зенит» объявил о подписании нового форварда. Правда, им оказался не Соболев вопреки ожиданиям, а 23-летний аргентинец Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс».