Смолов – о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят воспитанники»

Фёдор Смолов высказался о своём бывшем клубе, московском «Локомотиве» и о его воспитанниках, которые этим летом команду покинули.

«Антон Миранчук пока вне команды, это для меня удивление. Деталей я не знаю, почему с «Локо» не договорились они. Конечно, печально, когда из клуба в лице Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука уходят воспитанники», - делится Смолов с «Чемпионатом».

Напомним, что Жемалетдинов теперь играет в ЦСКА, в московский клуб он перебрался свободным агентом. «Армейцев» тренирует хорошо знакомый Рифату серб Марко Николич. Что же касается Антона Миранчука, то он команду найти до сих пор не может.