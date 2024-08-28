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Смолов – о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят воспитанники»

28 Августа 2024 • 20:37 Комментировать

Фёдор Смолов высказался о своём бывшем клубе, московском «Локомотиве» и о его воспитанниках, которые этим летом команду покинули.

«Антон Миранчук пока вне команды, это для меня удивление. Деталей я не знаю, почему с «Локо» не договорились они. Конечно, печально, когда из клуба в лице Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука уходят воспитанники», - делится Смолов с «Чемпионатом».

Напомним, что Жемалетдинов теперь играет в ЦСКА, в московский клуб он перебрался свободным агентом. «Армейцев» тренирует хорошо знакомый Рифату серб Марко Николич. Что же касается Антона Миранчука, то он команду найти до сих пор не может.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов
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