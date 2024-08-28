Ташуев может возглавить казахстанский топ-клуб

Ныне свободный российский тренер Сергей Ташуев может обрести работу в одном из казахстанских топ-клубов.

По информации «Спорт-Экспресса», специалист может возглавить «Астану». Скорее всего, столичный казахстанский клуб отправит в отставку нынешнего тренера Григория Бабаяна, так как «Астана» очень близка к вылету из Лиги конференций от «Бранна» на последней стадии квалификации.

Ташуев без работы с апреля 2024 года. Ранее он возглавлял воронежский «Факел», однако из-за длительной серии без побед тренера решено было убрать с поста.

«Астана» в рамках чемпионата Казахстана идёт лишь на десятом месте турнирной таблицы с 18 очками.