Агент новичка питерского «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, как прошла сделка питерцев и прошлого клуба Гонду «Аргентинос Хуниорс».

«Мы очень счастливы тем, как прошла сделка. Луисано счастлив быть в России, быть в Санкт-Петербурге и сосредоточен на помощи команде. «Зенит» очень профессионально сработал, не было никаких проблем», - сказал Гони нашему корреспонденту.

Напомним, что Гонду официально пополнил «Зенит» в минувший вторник. Он подписал длительный контракт с чемпионом России на четыре года с возможностью автоматической пролонгации.