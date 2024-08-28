«Краснодар» не проигрывает в девяти матчах кряду, следующий – с «Локомотивом»

Вечером среды «Краснодар» продлил очень приятную для клуба и его болельщиков серию. Южане не проигрывают на протяжении девяти матчей во всех турнирах подряд.

Последнее поражение «Краснодар» терпел в официальной игре на самом старте сезона в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Тогда клуб проиграл питерскому «Зениту» в Волгограде (2:4). После у «быков» в активе набралось три ничейных результата и шесть побед, притом в пяти последних матчах подряд у «Краснодара» только лишь победы.

Тем ещё более интересен матч седьмого тура РПЛ, в нём «быки» сыграют в Москве с лидером лиги, «Локомотивом».

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