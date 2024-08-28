Гордюшенко: «Сейчас Мусаев вырос в машину и серьёзно возмужал»

Бывший игрок московского ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о форварде «армейцев» Тамерлане Мусаеве. Он пополнил столичный клуб прошлой зимой после перехода из «Балтики». Сам Мусаев – воспитанник ЦСКА.

«Достойно выглядит и хорошо подменяет Чалова. Тамик — молодец и большой работяга. Я его помню еще по интернату ЦСКА совсем маленьким и скромненьким. Но сейчас он возмужал и вырос в машину», - говорит Гордюшенко для «Чемпионата».

Напомним, что в этом сезоне у Тамерлана в активе уже четыре гола во всех турнирах и один ассист. На это ему потребовалось девять матчей во всех турнирах.

Ранее Гордюшенко оценил переезд Чалова в Грецию.