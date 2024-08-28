Генич – о ситуации Соболева: «Пособие, как можно загубить себя в большой команде»

Известный спортивный комментатор Константин Генич дал комментарий по поводу ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Как известно, недавно футболиста отстранили от тренировок на фоне информации о стремлении перебраться в «Зенит». Генич считает, что эта история является поучительной.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Генич не исключил вариант, при котором клуб пойдёт на принцип и будет искать для Соболева вариант с арендой в другую команду.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.