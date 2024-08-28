Гордюшенко: «Чалов поступил правильно, уйдя в ПАОК»

Экс-игрок столичного ЦСКА Астемир Гордюшенко порассуждал о, пожалуй, главной потере в составе «армейцев» этим летом. Клуб покинул воспитанник Фёдор Чалов, его новым клубом стал чемпион Греции – ПАОК.

«Чал принял правильное решение. Он всего добился в России. Возраст еще позволяет уехать, и он может заявить о себе в Европе. Надеюсь, у него всё получится», - говорит Гордюшенко для «Чемпионата», добавив, что в «Базеле» ранее Фёдор себя хорошо показал.

Чалов лишь раз уходил из ЦСКА в своей карьере до перехода в ПАОК. Случилось это в первой половине 2022 года, когда Фёдор уехал играть в «Базель» в рамках аренды.