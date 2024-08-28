Первый тренер российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков рассказал о значимой роли их матери, Елены Юрьевны, в их спортивной карьере. По его словам, её вклад был неоценимым, и именно она поддерживала сыновей в самые трудные моменты их жизни и карьеры.

«Большую лепту в воспитание этих ребят внесла их мама, Елена Юрьевна. Она всегда была с ними, поддерживала в любую минуту — в трудностях, разочарованиях и непогоде. Она не бросила их ни на день. Я преклоняюсь перед этой женщиной», — рассказал тренер.

Он также отметил, что отец Миранчуков не жил с семьёй, и именно Елена Юрьевна взяла на себя всю ответственность за воспитание и поддержку сыновей. «Я дал им толчок в футболе, но именно она не позволила им свернуть с пути, будь то Москва или любое другое испытание. Она вела их до самого победного конца», — подчеркнул тренер.

Алексей Миранчук с поражения дебютировал в МЛС

Алексей Миранчук недавно перешёл в команду МЛС «Атланта Юнайтед». Антон Миранчук на данный момент находится в статусе свободного агента.