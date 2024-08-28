РПЛ должна участвовать в работе ЭСК – Газизов

Российская премьер-лига должна участвовать в работе экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом рассказал Шамиль Газизов, являющийся генеральным директором махачкалинского «Динамо».

«Вскоре будет общее собрание РПЛ, поднимем этот вопрос. Настало время, чтобы РПЛ в качестве совещательного голоса участвовала в работе ЭСК. Чтобы понимать, как принимаются решения. Хочется, чтобы всем было понятно», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

По словам Газизова, ему хочется верить в то, что ошибки судей в стартовых матчах сезона не являются специальными. Функционер отметил, что нужно требовать качественного судейства точно так же, как от футболистов требуют качественной игры.