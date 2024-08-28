Хомуха ответил, есть ли кризис у «Зенита»

После двух ничьих в Премьер-лиге (с «Химками» и «Спартаком») «Зенит» потерпел поражение в Кубке России – от «Акрона» по пенальти. Бывший игрок питерской команды Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, можно ли считать, что «сине-бело-голубые» столкнулись с кризисом.

Хомуха сказал, что кубковый матч не считается показательным, а также указал на потерю из-за травмы Максима Глушенкова.

«Я не стал бы рассматривать кубковый матч в этом качестве. Составы команд претерпели значительные изменения. Однозначно сказывается потеря Глушенкова. Он придавал динамики атакам и сам результативно действовал. Сейчас его не хватает», - цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 31 августа, - против «Пари НН» на выезде в седьмом туре Премьер-лиги.