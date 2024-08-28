Лепёхин видит позитив для «Зенита» в осечках

В трёх последних матчах Премьер-лиги и Кубка России «Зениту» не удавалось победить. Бывший игрок питерского клуба Константин Лепёхин видит в этом позитив. Он считает, что «сине-бело-голубые» теперь смогут проанализировать ситуацию, не впадая в эйфорию.

«Для «Зенита» такие результаты – даже хорошо. Пусть немного остынут сейчас, на старте сезона. А то начали – всё время забивают, разгромы, и пошло – началась эйфория. Кричат на всех углах: «Зенит» – чемпион», - цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Лепёхин добавил, что предстоящая пауза на матчи национальных сборных пойдёт «Зениту» на пользу.

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Локомотива» команда Сергея Семака отстаёт на один зачётный балл (14 очков против 15 очков).