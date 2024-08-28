Маркиньос: «Черчесов сильно повлиял на меня как на игрока»

Новичок московского «Спартака» Маркиньос рассказал о Станиславе Черчесове. Под его руководством он до начала прошлого сезона работал в венгерском «Ференцвароше».

«Черчесов — отличный тренер, он сильно повлиял на меня как на игрока, помог технически вырасти. Думаю, это один из лучших специалистов, с кем мне удалось поработать», - передаёт слова Маркиньоса «Чемпионат».

Напомним, что Маркиньос оказался в «Спартаке» этим летом. Из «Ференцвароша» в московский клуб он перекочевал к Деяну Станковичу. Серб также является его бывшим тренером в венгерском клубе, но уже в рамках прошлого футбольного сезона.