Непомнящий: «Сейчас в «Локомотиве» нет надежды на какого-то лидера»

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказался о сенсационном лидере чемпионата России по итогу шести прошедших туров – московском «Локомотиве». «Железнодорожники» с 15 баллами занимают чистое первое место таблицы.

«Команда играет в удовольствие, себя проявляет молодёжь. Игра налажена, никто не выпадает. В команде нет надежды какого-то лидера, как это было с Дзюбой или Глушенковым», - говорит Непомнящий для «Чемпионата».

Напомним, что в седьмом туре «Локо» дома ждёт серьёзное испытание. Москвичи примут «Краснодар», который пока ещё ни разу не проиграл на два фронта.