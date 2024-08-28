«Локомотив» принял важное решение по Тикнизяну

«Локомотив» принял важное решение по будущему защитника Наира Тикнизяна. Московский клуб хочет продлить контракт с Тикнизяном на улучшенных условиях. Новый трудовой договор может быть рассчитан до середины 2028 года.

Сам Тикнизян хочет подписать новый контракт с «Локомотивом», если до закрытия летнего трансферного окна у него не появится вариантов из статусных европейских лиг. Обо всём этом рассказывает Metaratings.

Действующий контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 6,5 миллиона евро.