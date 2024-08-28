Непомнящий: «Зениту» не удаётся перестроить игру без Глушенкова»

Питерский «Зенит» не может победить вот уже в трёх официальных матчах кряду во всех турнирах. Российский тренер Валерий Непомнящий попытался объяснить, почему чемпион России немного забуксовал.

«Глушенков и Вендел сыграли ключевые роли в первых матчах сезона. Поэтому команде пока не удаётся перестроиться в игре без Глушенкова. Кроме того, у «Зенита» ещё имеется проблема с реализацией моментов», - рассуждает Непомнящий для «Чемпионата».

В следующем официальном матче в рамках седьмого тура РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с «Пари НН» на выезде. В таблице Премьер-лиги у клуба второе место и 14 баллов.