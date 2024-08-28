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Барриос высказался об ухудшении результатов «Зенита»

28 Августа 2024 • 16:57 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
31.08 17:30

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий по поводу последних результатов команды. Серия «сине-бело-голубых» без побед достигла уже трёх матчей.

«Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем. Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать», - цитирует Барриоса «Чемпионат».

Барриос отметил, что футболисты «Зенита» все равно сохраняют позитив, несмотря на ухудшение результатов.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» располагается на второй позиции. От лидирующего «Локомотива» команда Сергея Семака отстаёт на один зачётный балл (14 против 15).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос

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