Барриос высказался об ухудшении результатов «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий по поводу последних результатов команды. Серия «сине-бело-голубых» без побед достигла уже трёх матчей.

«Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем. Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать», - цитирует Барриоса «Чемпионат».

Барриос отметил, что футболисты «Зенита» все равно сохраняют позитив, несмотря на ухудшение результатов.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» располагается на второй позиции. От лидирующего «Локомотива» команда Сергея Семака отстаёт на один зачётный балл (14 против 15).