Маркиньос: «Ни разу не пожалел, что принял предложение «Спартака»

Летний новичок московского «Спартака» Маркиньос высказался о своём новом клубе и новом городе для жизни.

«Ни разу не пожалел, что принял предложение «Спартака». Москва – это невероятный город, а в самом клубе созданы все условия для игроков», - говорит Маркиньос Sport24.

Как пояснил легионер, о России положительно ему рассказывал бывший игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес. Он и стал причиной, почему Маркиньос решился на переезд в Россию.

Напомним, ранее Маркиньос выступал в «Ференцвароше». В венгерском топ-клубе он тренировался под руководством нынешнего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.