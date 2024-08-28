В РФС уверены, что судейство в РПЛ стало лучше

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о судействе. По мнению Каманцева, после прихода в РФС Милорада Мажича качество судейства выросло.

«Объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут ещё быстрее», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Каманцев отметил, что несколько лет назад в туре обсуждались три-четыре ключевые судейские ошибки, а сейчас обычно тур проходит хорошо, но какая-то одна ошибка вызывает резонанс.

Лидером Премьер-лиги после шести сыгранных туров является «Локомотив».