ЦСКА решил расстаться с полузащитником

ЦСКА принял решение о расставании с полузащитником. Речь идёт о чилийце Викторе Мендесе – «армейцы» сейчас работают над поиском клуба для футболиста. 24-летний Мендес может уйти в аренду, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings. В наступившем сезоне Виктор на футбольном поле не появлялся.

За два года в ЦСКА Виктор Мендес провёл 71 официальный матч, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают чилийского полузащитника в 4,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.