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Директор «Ростова» не поддерживает встречу с Мажичем во время паузы на матчи сборных

28 Августа 2024 • 15:59 Комментировать

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался о готовящейся встрече клубов с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Рыскин не поддерживает проведение такой встречи во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Это когда не будет тренерского штаба и лидеров команды, которые вызваны в национальную команду? С таким же успехом можно провести встречу, когда команда уйдёт в отпуск, чтобы ещё меньше было неудобных вопросов», - цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В шести стартовых турах команда Валерия Карпина смогла набрать восемь очков (две победы, две ничьи, два поражения).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов РФС Милорад Мажич Алексей Рыскин ещё теги
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