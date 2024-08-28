Директор «Ростова» не поддерживает встречу с Мажичем во время паузы на матчи сборных

Алексей Рыскин, который в «Ростове» занимает пост спортивного директора, высказался о готовящейся встрече клубов с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Рыскин не поддерживает проведение такой встречи во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Это когда не будет тренерского штаба и лидеров команды, которые вызваны в национальную команду? С таким же успехом можно провести встречу, когда команда уйдёт в отпуск, чтобы ещё меньше было неудобных вопросов», - цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В шести стартовых турах команда Валерия Карпина смогла набрать восемь очков (две победы, две ничьи, два поражения).