Булыкин объяснил, в чем проблема «Зенита»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал неудачную серию «Зенита».

Коллектив из Северной столицы уже не может выиграть в третьем матче подряд. Команда разошлась миром в чемпионате с «Химками» и «Спартаком», а также проиграла в Кубке «Акрону». Стоит отметить, что в последнем матче был также ничейный исход, и всё решилось в серии послематчевых пенальти.

По мнению Булыкина, на «Зенит» все имеют колоссальный настрой, поэтому очень сложно играть даже против команд из нижней части таблицы. Также сказывается потеря Вендела, Глушенкова и излишняя самоуверенность команды Семака.

«С «Зенитом» происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. У «Зенита» ещё будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться», - приводит слова известного нападающего «Чемпионат».

При этом Дмитрий отмечает тот факт, что, несмотря на поражение, «Зенит» всё ещё главный фаворит своей группы в Кубке. Также там играет ещё «Факел» и «Рубин».

Ранее мы приводили мнение Юрия Жиркова о последних результатах «Зенита».