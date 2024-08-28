В Италии высказались о нынешней ситуации между Иличем и «Зенитом»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини высказался о ситуации между полузащитником «Торино» Иваном Иличем и питерским «Зенитом».
Эксперт отметил, что, как ему известно, переговоры по возможному переходу завершились несколько недель назад.
«На данный момент Иван игрок стартового состава и поэтому больше не продается», —приводит слова Джулини «Спорт-Экспресс».
Ранее, СМИ сообщали, что «Зенит» готов заплатить за Илича 25 миллионов евро и предложить годовую зарплату в размере трех миллионов евро.
В нынешнем сезоне Илич провел три матча, в которых поразил ворота соперников один раз и один раз ассистировал партнерам по команде.
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