В Италии высказались о нынешней ситуации между Иличем и «Зенитом»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини высказался о ситуации между полузащитником «Торино» Иваном Иличем и питерским «Зенитом».

Эксперт отметил, что, как ему известно, переговоры по возможному переходу завершились несколько недель назад.

«На данный момент Иван игрок стартового состава и поэтому больше не продается», —приводит слова Джулини «Спорт-Экспресс».

Ранее, СМИ сообщали, что «Зенит» готов заплатить за Илича 25 миллионов евро и предложить годовую зарплату в размере трех миллионов евро.

В нынешнем сезоне Илич провел три матча, в которых поразил ворота соперников один раз и один раз ассистировал партнерам по команде.