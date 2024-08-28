Газизов высказался о встрече с Мажичем по вопросам судейства

РФС работает над организацией встречи клубов с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов – генеральный директор махачкалинского «Динамо».

«У всех клубов накопились вопросы. Давайте дождёмся встречи и посмотрим, что из этого выйдет», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов также похвалил РФС за реакцию на происходящие в российском футболе вещи.

После шести сыгранных туров махачкалинское «Динамо» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда смогла набрать пять зачётных баллов.