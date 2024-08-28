Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Пока клубы из России не могут принимать участие в еврокубках, никто не запрещает попробовать спрогнозировать итоги.

Как считает форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун, его команде было бы по силам не только пройти групповой этап Лиги чемпионов, а даже дойти до четвертьфинала. Также он очень разочарован, так как проверить свои силы в главном европейском турнире команда не может.

«Да, я считаю, что выйти в четвертьфинал было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Футболист сборной Нигерии уже успел сыграть за «быков» в 81 матче. За это время он забил девять голов и отдал восемь голевых передач. После шести туров «Краснодар» идет на третьем месте.

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