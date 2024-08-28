Агент: «Тюкавин не машина, чтобы всё время играть хорошо»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, беспокоит ли его отсутствие голов у футболиста. Как известно, в семи играх сезона 2024/2025 Тюкавин забил только один гол.

«Меня нет. Я вижу, как он пашет и играет. По игре вопросов нет. Он же не машина, чтобы всё время играть хорошо. У любого нападающего бывают какие-то безголевые серии. Тревожило, если бы он плохо двигался по полю, не отрабатывал или ещё что-то», - цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Также Сафонов выразил мнение о том, что Тюкавин готов стать лидером «Динамо». По словам агента, дела форварда будут складываться лучше, когда он прервёт серию без голов.

В среду «Динамо» проведёт кубковый матч против «Крыльев Советов» на своём поле. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.