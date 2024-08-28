РФС организует встречу клубов с Мажичем по судейству

Российский футбольный союз организовывает встречу клубов с Милорадом Мажичем, который в РФС возглавляет департамент судейства. Об этом рассказал Павел Каманцев – глава судейского комитета РФС. Встреча должна состояться во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Каманцев отметил, что клубы получат приглашения на встречу в четверг во время их общего собрания.

Стоит сказать, что в начале нового сезона клубы уже не раз озвучивали претензии по поводу судейства.