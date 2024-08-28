Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук избежал серьезной травмы по итогам матча шестого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

Как сообщает Metaratings.ru, дополнительное медицинское обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, и в ближайшее время он может вернуться в общую группу столичного клуба.

Напомним, что Рябчук был заменен после первого тайма. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил, что у молдаванина во время мочеиспускания была кровь.

В нынешнем сезоне Рябчук принял участие в семи играх и отметился результативной передачей.