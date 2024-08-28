Маричаль назвал претендентов на титул в РПЛ

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль назвал претендентов в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Уругваец отметил, что российский чемпионат очень конкурентоспособный, и в этом сезоне борьба за первое место будет более серьезной, чем в прошлом.

«Помимо нас с «Зенитом», за золото наверняка поборются «Спартак» и «Краснодар», в составе которых много хороших легионеров, делающих разницу», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

После шести туров чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.