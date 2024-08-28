Жирков высказался об игре «Зенита» в последних матчах

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о последних результатах питерского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что и раньше говорил, что команда с берегов Невы может проиграть только сама себе, что сейчас и происходит.

«Влияет ли потеря Глушенкова? Состав у них там полностью укомплектован, так что потеря нескольких игроков не должна сказываться», - приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» два последних матча РПЛ завершил вничью, а также в матче третьего тура группового этапа Пути РЛЛ Кубке России уступил «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов.