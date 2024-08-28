«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил работу «Локомотива» по воспитанию молодых футболистов. Губерниев похвалил рулевого «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Галактионов – мастер работы с молодёжью, и, пожалуйста, он себя проявляет. Что касается Батракова, его без сомнений можно назвать открытием чемпионата, его пригласили в сборную. Он просто хорош, а «Локомотив» открывает таланты», - цитирует Губерниева Metaratings.

Отметим, что после шести сыгранных туров именно «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место. Команда Михаила Галактионов набрала 15 очков из 18 возможных. Ближайший матч чемпионата «железнодорожники» проведут в воскресенье, 1 сентября, - против «Краснодара» на своём поле.