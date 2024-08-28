Испанская «Валенсия» решила арендовать бывшего защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, который минувший сезон провел во французском «Клермоне», об этом сообщает Golsmedia.

Таким образом испанский клуб принял решение взять бельгийца вместо нынешнего игрока столичного клуба Алексиса Дуарте, который, по данным СМИ, не входит в планы главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

Напомним, что в прошлом сезоне Кофрие вместе с «Клермоном» в чемпионате Франции занял последнее место в турнирной таблицу и отправился в Лигу 2. В нынешнем сезоне он не появлялся на поле.