Трансфер Сперцяна в Европу этим летом ещё возможен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ещё сохраняет шансы уйти из российского клуба в летнее трансферное окно.

«Рафаэла Пимента делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», — сообщил источник, близкий к ситуации, в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее СМИ сообщали, что «быки» продлили контракт с игроком сборной Армении на улучшенных финансовых условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя результативными действиями.

