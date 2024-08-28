Тренер Волкова рассказал, в каком виде единоборств мог бы проявить себя Дзюба

Тренер российского бойца MMA Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал, какой бы вид единоборств подошел бы нападающему Артёму Дзюбе.

Специалист отметил, что форвард мог бы стать чемпионом в единоборствах, и, по его мнению, Дзюба мог бы везде добиться больших успехов.

«Думаю, ему подошел бы бокс. Если бы не было проблем с борьбой, то и смешанные подошли бы», - приводит слова Кияшко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент 36-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом», который подошел к концу нынешним летом.