Личка назвал лидеров «Динамо» в раздевалке

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал лидеров команды в раздевалке.

Чешский специалист отметил, что в команде после ухода Фёдора Смолова остались Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, а также Игорь Лещук, который вырос в академии.

«Тюкавин тоже уже может быть лидером команды. Не стоит забывать и лидеров-легионеров — Диего Лаксальта и Фабиана Бальбуэна», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, что после шести туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице с 12 очками в активе. В ближайшем туре они на выезде сыграют против «Оренбурга».

