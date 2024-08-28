Пименов: «Уход лидеров не влияет на «Локомотив»

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался об успешном старте «железнодорожников» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Отрезок из шести туров показал, что молодежь «Локомотива» делает результат. Уход лидеров пока никак не сказывается на старте сезона. Безусловно, это приятно удивляет», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче чемпионата страны «железнодорожники» на своем поле одолели «Ростов» со счетом 3:2. После шести туров подопечные Михаила Галактионова набрали 15 баллов и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.