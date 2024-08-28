Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего футбольного клуба «Сочи» Сауля Гуарирапы.

Как сообщает Metaratings.ru, сочинский клуб хочет заработать на трансфере венесуэльца от четырех до пяти миллионов евро.

Контракт 21-летнего футболиста с сочинской командой рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гуарирапа принял участие в семи играх Первой лиги, в которых смог отметиться одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнерам по команде.

«Сочи» после семи туров занимает седьмое место в турнирной таблице.