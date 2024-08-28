Генич назвал самый странный трансфер «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре защитника петербургского «Зенита» Сергея Волкова.
«Волков привез пенальти против «Акрона». Его сразу заменили, равно как и в матче против «Спартака». Семак думает: «А нужен такой игрок?». Для меня это самый странный трансфер», - передает слова Константина бусти-аккаунт Сергея Егорова.
Напомним, что петербургский клуб приобрел Волкова у «Краснодара» за пять миллионов евро. Трудовое соглашение 21-летнего российского защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года.
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