Новичок «Химок» Капленко рассказал о личных задачах на сезон

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко, который пополнил ряды подмосковной команды в летнее трансферное окно, перейдя из «Балтики», высказался о своих личных целях в нынешнем сезоне.

«Раскрыться как можно лучше, максимально помогать команде, чтобы результат не разочаровал болельщиков. Это главное, а личные успехи второстепенны», - приводит слова Капленко пресс-служба «Химок».

Напомним, что белорусский футболист заключил контракт с «Химками», который рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в трех играх Первой лиги, но не смог отметиться результативными действиями.