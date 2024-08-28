Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Химок» Капленко рассказал о личных задачах на сезон

28 Августа 2024 • 13:03 Комментировать

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко, который пополнил ряды подмосковной команды в летнее трансферное окно, перейдя из «Балтики», высказался о своих личных целях в нынешнем сезоне.

«Раскрыться как можно лучше, максимально помогать команде, чтобы результат не разочаровал болельщиков. Это главное, а личные успехи второстепенны», - приводит слова Капленко пресс-служба «Химок».

Напомним, что белорусский футболист заключил контракт с «Химками», который рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в трех играх Первой лиги, но не смог отметиться результативными действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Кирилл Капленко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии Роналду назвал последний клуб в своей карьере ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси «Барселона» продала защитника
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте «Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
13:50 · Кубок России
Лунёв против участия клубов из Медиалиги в Кубке России
13:39 · Россия. Премьер-лига
Тренер Волкова рассказал, в каком виде единоборств мог бы проявить себя Дзюба
13:28 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал лидеров «Динамо» в раздевалке
13:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Уход лидеров не влияет на «Локомотив»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Сочи» Гуарирапа может перейти в ЦСКА слухи
13:08 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал самый странный трансфер «Зенита»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Химок» Капленко рассказал о личных задачах на сезон
12:57 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили судейство в России
12:56 · Россия. Премьер-лига
Капленко прокомментировал переход в «Химки»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: «Со «Спартаком» контактов не было»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Стала известна суть разногласий между «Локомотивом» и «Ференцварошем» по Севикяну
12:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, как нужно поступить агенту Соболева
12:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отреагировал на заявление Кокорина
12:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Миранчук, Джикия и Дзюба никому не нужны — бред какой-то
11:48 · Россия. Премьер-лига
Газизов отреагировал на критику Андреева в адрес судей 1
11:41 · Россия. Премьер-лига
Отец Севикяна: «5 минут назад Эдгар был на тренировке «Ференцвароша»
11:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ из Хорватии официально
11:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Не жду возвращения Соболева 1
10:55 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Спартак» эксклюзив
09:23 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Футболка «Спартака» тяжёлая»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос объяснил, почему перешёл в «Спартак» и отказал «Локомотиву» 4
08:40 · Россия. Премьер-лига
Черданцев высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не считаю, что Соболев подвёл «Спартак»
08:06 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Факел» будет бороться за выживание»
Все новости
Рекомендуем