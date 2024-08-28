В «Динамо» оценили судейство в России

Дмитрий Гафин, который в московском «Динамо» возглавляет совет директоров, высказался на тему судейства.

«То, что ЭСК состоит из судей с большими именами – здорово. То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе – это очень плохо», - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Локомотива» команда Марцела Лички отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата «Динамо» проведёт в воскресенье, 1 сентября, – против «Оренбурга» на выезде. Игра стартует в 15:00 по московскому времени.