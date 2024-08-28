Капленко прокомментировал переход в «Химки»

Полузащитник Кирилл Капленко высказался о переходе в подмосковные «Химки».

Белорусский футболист отметил, что все началось со звонка спортивного директора Анара Мамедова, который заявил, что главный тренер Франк Артига проявляет интерес к нему.

«Мы с агентом недолго думали. Всё таки «Химки» — большой клуб, играющий в Премьер лиге. Зная состав и игру «красно черных», в выборе не сомневался», - приводит слова Капленко пресс-служба клуба.

Напомним, что 25-летний футболист перешел из калининградской «Балтики», заключив контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.