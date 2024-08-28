Агент Жиго: «Со «Спартаком» контактов не было»

Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи высказался о возможном возвращении своего клиента в стан московского «Спартака».

«На данный момент я ни с кем из «Спартака» не общался, но мы готовы к диалогу. Пока контактов не было», — сказал агент в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Лацио» достиг соглашения с «Марселем» о трансфере Самуэля Жиго.

Напомним, что 30-летний футболист выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год и принял участие в 110 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. Его соглашение с «Марселем» рассчитано до лета 2025 года.