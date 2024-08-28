Стала известна суть разногласий между «Локомотивом» и «Ференцварошем» по Севикяну

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Эдгар Севикян может сменить «Ференцварош» на «Локомотив». Московский клуб может арендовать 23-летнего футболиста до конца сезона 2024/2025. При этом, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клубы торгуются по поводу опции выкупа Севикяна. «Локомотив» хочет, чтобы опция составляла 2,5 миллиона евро, а «Ференцварош» настраивает на 4 миллионах (не обязательных).

Отметим, что Эдгар Севикян выступает за «Ференцварош» с середины января после трансфера из «Пари НН». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.