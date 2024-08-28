Канчельскис рассказал, как нужно поступить агенту Соболева

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации нападающего Александра Соболева в московском «Спартаке». Игрок с июля отстранен от тренировок с «красно-белыми».

«На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой», - высказался Канчельскис в интервью «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие всего в одной встрече. Ранее сообщалось, что Александр может перейти в «Зенит» или «Крылья Советов».