Дзюба отреагировал на заявление Кокорина

Бывший центрфорвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере в кипрский «Арис». Ранее об этом рассказал бывший одноклубник 36-летнего форварда Александр Кокорин.

«Шутка это или нет? Отгадывайте, как хотите. Сане огромный привет передавайте, он крутой», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Последним местом работы опытного голеадора был столичный «Локомотив». Трудовое соглашение футболиста с «железнодорожниками» истекло по окончании сезона-2023/2024.