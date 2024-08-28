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Мостовой: Миранчук, Джикия и Дзюба никому не нужны — бред какой-то

28 Августа 2024 • 12:16 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что Антон Миранчук, Георгий Джикия и Артём Дзюба до сих пор не нашли себе новые команды.

Мостовой считает эту ситуацию бредом, ведь все эти игроки являются футболистами уровня сборной России, может быть, кроме Дзюбы, однако его уровень мастерства известен всем.

«Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что все игроки находятся в статусе свободных агентов после окончания прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Артём Дзюба Антон Миранчук Георгий Джикия ещё теги
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